Pforzheim: Auto absichtlich angezündet - Polizei sucht Zeugen

In der Pforzheimer Südoststadt ging Dienstagmittag, 12 Uhr, in der Stolzestraße ein Wagen in Flammen auf. Laut Pressemitteilung der Polizei wurde das Feuer wohl absichtlich gelegt. In diesem Zusammenhang wird nach vier Personen gesucht, die das Spektakel womöglich auch gefilmt haben könnten. Die Höhe des Schadens kann aktuell noch nicht bestimmt werden.