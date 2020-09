Ein Pedelec-Fahrer ist nahe Neuhausen (Enzkreis) an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag bog der 79 Jahre alte Mann am Mittwoch abrupt nach links ab, als er von einem Auto überholt wurde. Bei dem Zusammenstoß mit dem Wagen wurde der Mann schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Mann erlag am Mittwochabend seinen Verletzungen.