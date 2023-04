Um die Verkehrssicherheit auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd zu gewährleisten, muss die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest kurzfristig Fahrbahnschäden auf Höhe der Tank- und Rastanlage beseitigen.

Dazu muss die A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Stuttgart in der Nacht vom 27.April, zirka 20 Uhr bis 28.April, zirka 6 Uhr, gesperrt werden. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes am Mittwochabend, 26. April in einem Bericht an die Presse mit.

Ursprünglich sollten die vorhandenen Fahrbahnschäden erst im Sommer während der nächsten planmäßigen Vollsperrung der A8 im Rahmen der sechsspurigen Erweiterung beseitigt werden, um die Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich zu halten. Die starken Regenfälle der vergangenen Tage hätten die vorhandenen Schäden jedoch so sehr verstärkt, dass eine kurzfristige Fahrbahnsanierung notwendig sei, um die Verkehrssicherheit auf der A8 auch weiterhin zu gewährleisten.

Um die Beeinträchtigungen für den Verkehr möglichst gering zu halten, werden die Sanierungsarbeiten in den Abend-und Nachtstunden durchgeführt.

Umleitungsstrecke während der nächtlichen Vollsperrung

Der Verkehr wird während der nächtlichen Vollsperrung über die bestehenden Bedarfsumleitungen geführt: Ab der Anschlussstelle Pforzheim-Nord über die U7a und die U9 bis zur Anschlussstelle Pforzheim-Süd auf die A8 in Richtung Stuttgart.