Nach Polizeiangaben war die Frau gegen 15.30 Uhr im Park unterwegs, als sie einen nackten Mann am Uferbereich sah. Der Mann saß offenbar zunächst im "Schneidersitz" und begab sich anschließend in das fußtiefe Wasser. Dort manipulierte er an seinem erigierten Glied.

Kurz darauf wurde der Exhibitionist offenbar von einem Passanten angesprochen, woraufhin sich der Mann hastig ankleidete und sich in südwestliche Richtung entfernte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Außerdem wurde der Mann von einem Paar, das auf der Brücke stand, beobachtet.

Täterbeschreibung

165 bis 170 Zentimeter groß

etwa 40 bis 45 Jahre

kräftige Statur, dickerer Bauch, sehr braun gebrannt

kurze schwarze Haare.

Bei seiner Flucht trug der Mann eine kurze blaue Jeanshose, weiße Turnschuhe und ein weißes T-Shirt mit bunter Aufschrift auf dem Rücken.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, sich bei der Polizei zu melden. Das gelte insbesondere für den Mann, der den Exhibitionisten zunächst ansprach. Auch Paar auf der Brücke solle sich bitte unter der Rufnummer 07231/ 186 44 44 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim melden.