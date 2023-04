Laut Polizei Pforzheim wurde zunächst gegen 5.45 Uhr ein auffälliger Autofahrer in der Hohenzollernstraße Ecke Heinrich-Wieland-Allee gemeldet. Die eingetroffenen Beamten trafen dort dann auf einen 50-jährigen Autofahrer der bei laufendem Motor, mit dem Kopf auf dem Lenkrad liegend, längere Zeit an einer Ampel stand.

Da ein internistischer Notfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde zudem der Rettungsdienst verständigt. Die Beamten sprachen den Mann zunächst an und prüften in der Folge die Vitalzeichen. "Hierbei erschrak dieser offensichtlich so, dass er seinen Fuß von der Bremse nahm und anschließend in den vor ihm parkenden Streifenwagen rollte. Hierbei entstand ein geringer Sachschaden", erklärt die Polizei.

Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Ein deutlich wahrnehmbarer Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnern veranlasste die Polizeibeamten noch vor Ort dazu einen Atemalkoholtest beim 50-Jährigen durchzuführen. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille.