Am Sonntagnachmittag, 9. Juli, wurden in der Zeit von 14.45 Uhr bis 18.45 Uhr auf Höhe der Kilometrierung 4,3 über 400 Fahrzeuge in Fahrtrichtung Pforzheim gemessen, sagt die Verkehrspolizei Pforzheim. Dabei wurde auch der Spitzenreiter erwischt, mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 172 km/h bei erlaubten 100 km/h.

Dem Fahrzeuglenker drohen ein zweimonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld von 700 Euro. Außerdem erhält er zwei Punkte in Flensburg.