Medizinischer Notfall: Unfall an Pforzheimer Kreuzung

Aufgrund eines medizinischen Notfalls hat sich im Kreuzungsbereich der Habermehlstraße und Wildbader Straße in Pforzheim am vergangenen Abend ein schwerer Unfall ereignet. Die genauen Umstände werden derzeit ermittelt, so die Polizei Pforzheim auf Anfrage der Redaktion.