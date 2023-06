Pforzheim vor 3 Stunden

Mann überfällt Tankstelle in Pforzheim mit Radlader: Täter flüchtig

Ein maskierter Mann hat in Pforzheim eine Tankstelle überfallen und ist anschließend geflohen. Der Täter war am Samstagabend mit einem Radlader auf das Gelände gefahren, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Anschließend betrat er die Tankstelle und forderte mit einem pistolenartigen Gegenstand Bargeld, wie es in einer Mitteilung hieß.