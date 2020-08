vor 14 Stunden Pforzheim 26-Jähriger soll Pforzheimer Wohnung in Brand gesteckt haben

Nach einem Wohnungsbrand in Pforzheim hat die Polizei einen jungen Mann festgenommen. Der 26-Jährige steht im Verdacht, sich in der Nacht zum Sonntag Zutritt zu der Wohnung verschafft und das Feuer gelegt zu haben, wie die Beamten am Montag mitteilten.