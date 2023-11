Nach Informationen der Polizei Pforzheim habe der Rollerbesitzer das Fahrzeug gegen 13 Uhr am Bahnhofplatz abgestellt, als der 30-Jährige ihn entwendet haben und in Richtung Bahnhofstraße geflüchtet sein soll. Dem Geschädigten gelang es in der Folge offenbar, den 30-Jährigen im Bereich des Blumenhofes einzuholen und nach seinem Roller zu greifen. Daraufhin soll der 30-Jährige ihn geschlagen und während einer folgenden körperlichen Auseinandersetzung auch dessen Mobiltelefon gestohlen haben.

Die Polizei vermutet, dass der Vorfall von einer noch unbekannten Zeugin beobachtet wurde, die mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war.

Die Kriminalpolizei bittet insbesondere diese Zeugin, aber auch andere Personen, die von den Geschehnissen etwas mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer

07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.