Derzeit läuft im Bereich Mühlacker und Umgebung eine umfangreiche Fahndung der Polizei. Der Grund: Ein Mann mittleren Alters wird vermisst, das erklären Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Pressemeldung .

Ein Hinwendungsort des Vermissten sei nicht bekannt. Es sind Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Pforzheim und des Polizeipräsidiums Einsatz an den Suchmaßnahmen beteiligt. "Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln aktuell in alle Richtungen", heißt es in der Meldung abschließend.