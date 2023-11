Am Freitagabend gegen 20.15 Uhr befuhr ein Auto die Autobahn von Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Pforzheim. Laut Polizeiinformationen geriet das Fahrzeug ins Schleudern, prallte gegen die Betongleitwand und blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen. Die drei Insassen verließen das Fahrzeug und begaben sich in Sicherheit. Kurze Zeit später fuhr ein weiteres Auto in den Unfallwagen. Aufgrund verteilter Trümmer war die Autobahn in Richtung Pforzheim für zirka 30 Minuten voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Unfallstelle war gegen 22.00 Uhr geräumt. Der Fahrer des zweiten Wagens wurde verletzt und in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr warebenfalls vor Ort. Die beiden Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten durch Abschleppwagen abtransportiert werden.