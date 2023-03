9 Uhr: Kreuzung gesperrt

Am 29. März hat sich gegen 7.30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Schwertransportern an einer Kreuzung in Pforzheim ereignet. Nach Angaben der Polizei seien die beiden Lkw im Kreuzungsbereich Wildbader Straße und Habermehlstraße leicht zusammengestoßen, woraufhin einer der Transporter seine Ladung verlor. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Bild: Waldemar Gress / EinsatzReport24

Die verlorenen Träger einer Stahlkonstruktion seien von der Ladefläche gerutscht und auf die Fahrbahn in besagtem Bereich gelangt, so die Polizei Pforzheim. Bis voraussichtlich 12 Uhr sei die Unfallstelle für den Verkehr gesperrt - möglicherweise werde demnächst ein Kran für die Bergung zur Hilfe genommen.

11.50 Uhr: Strecke wieder frei

In einer Pressemitteilung der Polizei wurde mittlerweile der Unfallhergang geschildert. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein mit mehreren Stahlträgern beladener Lkw auf der Wildbader Straße und versuchte links in die Dietlinger Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorganges scherte die Ladung offenbar aus und verkeilte sich mit der Auffahrrampe eines zweiten Schwertransporters, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr.

"Hierdurch verschoben sich die Stahlträger des abbiegenden Lkw, welche teilweise das Führerhaus durchbohrten und im Weiteren im Kreuzungsbereich teilweise auf die Fahrbahn fielen. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt", heißt es in der Mitteilung. Zur Bergung der Stahlträger war ein Lastenkran erforderlich. Die Bergungsarbeiten dauerten über den Vormittag hinweg.