vor 5 Stunden Pforzheim Konzert abgesagt: Kongresszentrum in Pforzheim wegen Bombendrohung geräumt

Wegen einer Bombendrohung ist das Kongresszentrum in Pforzheim am Samstagabend geräumt worden. Etwa 430 Konzertgäste mussten das Gebäude verlassen, wie die Polizei am Sonntag auf Anfrage mitteilte. Eine anonyme Person habe der Polizei am Samstagabend telefonisch mitgeteilt, dass sie mitbekommen habe, dass eine Bombe gezündet werden soll. Vor Ort fanden die Beamten keinen verdächtigen Gegenstand.