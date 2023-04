Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war der Dreijährige am 14. April gegen 15 Uhr zusammen mit seiner Mutter sowie Geschwistern am flachen Ufer der Enz im Bereich der Simmlerstraße entlanggegangen, wie die Polizei Pforzheim in einer Mitteilung an die Presse erklärt.

Im weiteren Verlauf rannte das Kind offenbar selbständig in die Enz hinein und wurde mehrere Hundert Metern weggespült. Ein Passant, der zufällig vor Ort war, entdeckte das Kind und zog es aus dem Wasser, so die Beamten.

Eine kurz danach eingetroffene Streife des Polizeireviers Pforzheim-Süd übernahm das zunächst nicht ansprechbare Kind und leistete erste Hilfe. Der Dreijährige erlangte daraufhin wieder das Bewusstsein, erklärt die Polizei. Kurze Zeit später verbrachte der Rettungsdienst den Jungen in ein Krankenhaus.