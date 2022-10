Pforzheim vor 4 Stunden

Kilometerlange Staus wegen A8-Sperrung bei Pforzheim

Die Sperrung der Autobahn 8 bei Pforzheim hat am Samstag zu kilometerlangen Staus in beiden Richtungen geführt. Sowohl Richtung Norden als auch in Richtung Süden staue sich der Verkehr auf sechs bis sieben Kilometer Länge, sagte ein Polizeisprecher. Grund seien die Bauarbeiten rund um den Ausbau der Straße zu einer sechsspurigen Autobahn zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord («Enztalquerung»).