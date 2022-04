09.04.2022 15:01 Pforzheim Kilometerlange Staus auf A8 bei Pforzheim: Sperrung dauert noch bis Montagmorgen an

Die Sperrung der Autobahn 8 bei Pforzheim verursacht zahlreiche Staus in der Umgebung. Nach Angaben der Polizei vom Samstag staute sich der Verkehr in beiden Richtungen teils auf bis zu acht Kilometern. Weil viele wegen der Sperrung durch die Innenstadt von Pforzheim fuhren, ging in der City zeitweise nichts mehr.