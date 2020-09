vor 4 Stunden Calw Brand in Calw: Hoher Sachschaden und drei Verletzte

Bei einem Brand in Calw sind drei Menschen verletzt worden - der Sachschaden liegt bei etwa 300.000 Euro. Aus bislang ungeklärter Ursache war das Obergeschoss eines ehemaligen Industriegebäudes am Donnerstagabend in Brand geraten, wie die Polizei am Freitag mitteilte.