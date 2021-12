11.12.2021 12:28 Pforzheim Halle auf Pforzheimer Mülldeponie gerät in Brand

Auf einer Mülldeponie in Pforzheim ist am Samstagmorgen eine Halle in Brand geraten. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, stand das Gebäude lichterloh in Flammen. Menschen wurden nicht verletzt.