vor 1 Stunde Birkenfeld Großeinsatz in Birkenfeld: Polizei sucht mit Hubschrauber nach flüchtigem Einbrecher

Mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber hat die Polizei am Montagmorgen nach einem Einbrecher gefahndet, der zuvor in einen Betrieb in Birkenfeld eingebrochen war. Nun sucht sie Zeugen für die Tat.