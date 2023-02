von ka-news.de

Gegen 17.45 Uhr meldeten mehrere Notrufe einen Brand in einem Parkhaus in der Badstraße in Pforzheim. Bereits beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte drang dichter Rauch aus dem Parkhaus. "Ein Auto steht im 6. Obergeschoss des Parkhauses in Flammen", berichtet der Einsatzleiter der Feuerwehr.

Aktuell ist die Feuerwehr unter Atemschutz und über Drehleiter dabei den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Ob Personen bei dem Brand verletzt wurden, ist noch nicht klar. Auch das Brandausmaß ist derzeit noch nicht bekannt. Die Badstraße ist komplett abgesperrt.

Weitere Informationen folgen, sobald sie der Redaktion vorliegen.