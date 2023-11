Neuenbürg vor 1 Stunde

Frontal-Crash mit fünf Verletzten und 35.000 Euro Schaden

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag, 23. November, gegen 17.35 Uhr, auf der Bundesstraße 294. Ein 24-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto von Neuenbürg kommend, in Richtung Pforzheim. Kurz nach dem Abzweig Grösseltal geriet er aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.