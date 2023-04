Prozheim/Wiesloch vor 56 Minuten

Flucht aus psychiatrischer Einrichtung in Wiesloch: Wer hat diesen Mann gesehen?

Wie die Polizei per Pressemitteilung informiert, wird seit Donnerstag nach Patienten der forensisch-psychiatrischen Klinik im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch gefahndet. Die Unterbringung des Mannes im PZN erfolgte im Nachgang zur Verurteilung wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Pforzheim im Jahr 2021. Nach Polizeiangaben soll von dem Mann keine Gefährdung ausgehen. Im Kontakt verhalte er sich höflich, eher schüchtern und zurückhaltend.