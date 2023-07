Pforzheim vor 44 Minuten

Fahrzeugbrand in Pforzheim: Feuer greift über - verletzt wurde niemand

Am Donnerstagnachmittag hat in der Hohenzollernstraße in Pforzheim wohl ein Auto Feuer gefangen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Infolge der Brandentwicklung griff das Feuer anschließend auf ein naheliegendes Gebäude über. Verletzt wurde niemand, so die Polizei Pforzheim gegenüber ka-news.de.