Aktualisierung, 20. Februar: 16.32 Uhr

Wie in vergangenen Mitteilungen berichtet, wurde am 24. August 2021 im Bereich des Enzufers ein toter 31-jähriger Mann gefunden. Allerdings konnte die Frage des Täters seither nicht geklärt werden.

"Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen ergab sich zwar ein Tatverdacht gegen drei Personen, die in den Stunden vor der mutmaßlichen Tat jeweils persönlichen Kontakt zu dem Opfer gehabt hatten. Allerdings bestätigte sich der Tatverdacht nach den umfangreichen Ermittlungen hinsichtlich keiner der drei Personen in hinreichendem Maße. Keiner dieser Personen kann die Tat mit der für eine Anklageerhebung notwendigen Sicherheit nachgewiesen werden", heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Das Ermittlungsverfahren wurde aus diesem Grund von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Falls sich doch noch neue Ermittlungsansätze ergeben, zum Beispiel durch bislang unbekannte Zeugen, ist eine Wiederaufnahme des Falles möglich. Hierfür bittet die Polizei, sich unter der 07231/186 44 44 zu melden.

Nähere Angaben zu den Tatverdächtigen sind im Hinblick auf das Fehlen eines hinreichenden Tatverdachts sowie unter Berücksichtigung der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen nicht möglich.

8. September 2021: Polizei sucht mittels Lichtbilder

Nach Angaben der Polizei Pforzheim konnten zwar "Lichtbilder erlangt werden, eine Identifizierung war jedoch bislang nicht möglich. "Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Identifizierung dieser Person führen können. Es soll sich möglicherweise um einen kroatischen Staatsbürger im etwaigen Alter zwischen 20 und 30 handeln, der sich am Tattag in Pforzheim aufgehalten haben soll.

Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte an das Kriminalkommissariat Pforzheim, Telefonnummer: 07231/186 44 44, wenden.