vor 32 Minuten Baiersbronn "Einfach nach vorne gekippt": 42-Jähriger verstirbt nach Mauerkollision in Pforzheim

Am Dienstagabend, gegen 18.05 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Golf-Fahrer an die Ortsdurchfahrt Baiersbronn heran und kollidierte dort mit einer Steinmauer. Laut Zeugenaussagen habe der Mann zuvor bei der Einmündung angehalten, sei aber anschließend nach vorne gekippt, wodurch sich das Auto wieder in Bewegung setzte. Der Fahrer verstarb kurz darauf im Krankenhaus, der Beifahrer blieb unverletzt. Das gab die Polizei Pforzheim in einer Pressemitteilung bekannt.