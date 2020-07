vor 34 Minuten Pforzheim Drohschreiben gegen Pforzheimer Moschee: 55-Jähriger soll Mails verfasst haben

Anfang Oktober 2019 und in der ersten Märzwoche 2020 gingen per Mail mehrere Drohschreiben bei der DITIB Fatih-Moschee in Pforzheim ein. Der Staatsschutz des Pforzheimer Polizeipräsidiums hat daraufhin die Ermittlungen aufgenommen. Nun konnte der Tatverdächtige festgestellt - und Entwarnung gegeben werden.