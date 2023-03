Pforzheim vor 6 Stunden

Drei Verdächtige nach Einbruch in Pforzheim festgenommen

Nach einem Einbruch in einen Handwerksbetrieb in Pforzheim hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, waren die vier mutmaßlichen Täter nach dem Einbruch am Samstagabend zunächst auf der Flucht, bevor die Polizei drei der Verdächtigen fassen konnte.