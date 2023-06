Messerattacke auf junge Frau

Eine Messerattacke führte am Samstagmittag zu einem Großeinsatz der Polizei. An einer Bushaltestelle in der Friedenstraße in der Ortsmitte von Mühlacker-Lienzingen hatte gegen 12 Uhr ein Mann auf eine junge Frau eingestochen. Durch die Stiche wurde die 27-Jährige schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Verdächtiger flüchtete

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen neben mehreren Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Pforzheim auch ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund des Polizeipräsidiums beim Einsatz beteiligt waren, führten schließlich in Mühlacker-Lienzingen am Samstag gegen 15 Uhr zur widerstandlosen Festnahme eines 28-jährigen Tatverdächtigen.

Opfer und Verdächtiger kannten sich

Nach Stand der Ermittlungen kannten sich die 27-jährige Geschädigte und der 28-jährige Tatverdächtige bereits vor der Tat. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der 28-Jährige versuchte, die Frau bei seiner Tat zu töten.

Tatverdächtiger dem Haftrichter vorgeführt

Der dringend tatverdächtige 28-Jährige wurde am Sonntag, 18.Juni, dem Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe -Zweigestelle Pforzheim - Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte. Der Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat, insbesondere ein etwaiges Motiv, sind Gegenstand der Ermittlungen.