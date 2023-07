vor 1 Stunde

Dachstuhlbrand in Schömberg-Bieselsberg: 200.000 Euro Schaden

Am frühen Freitagmorgen, 21. Juli, geriet ein Dachstuhl eines leerstehenden Wohngebäudes in Schömberg-Bieselsberg in Brand. Der vorläufige Gesamtschaden wird auf 200.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.