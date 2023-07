Pforzheim vor 1 Stunde

Dachstuhlbrand in Pforzheim: Feuer gelöscht - 100.000 Euro Schaden

Am Donnerstagmorgen, 27. Juli, um 9:05 Uhr, ist im Stadtteil Würm der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Würmer Hauptstraße in Brand geraten. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gegen 9.45 Uhr gelöscht werden. Während des laufenden Einsatzes war der Bereich um die Würmer Hauptstraße weiträumig abgesperrt.