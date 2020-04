11.04.2020 18:39 Remchingen-Wilferdingen Verstoß gegen Quarantäne-Anordnung: Nach Widerstandshandlungen acht Beamte vorsorglich freigestellt

Am Samstagabend eskalierte laut Polizei ein Streit zwischen einem Ehepaar in der Jahnstraße. Die Ehefrau gab an, dass die Familie vom Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt sei, da ein Familienmitglied positiv auf COVID-19 getestet worden war.