vor 1 Stunde Calw Trotz Corona-Verbot: Bar in Calw hat zwei Mal an einem Abend geöffnet

Trotz Betriebsverbot war am Montagabend gegen 19.45 Uhr und gegen 23.40 Uhr eine Bar in der Calwer Innenstadt zwei Mal geöffnet. Polizeibeamte konnten bei der ersten Kontrolle insgesamt zehn Personen und bei der zweiten Kontrolle sieben Personen antreffen, die sich in der Bar aufhielten.