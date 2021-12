Busunfall in Pforzheim: Sechs Schulkinder werden leicht verletzt

Ein Linienbus ist am Montag in Pforzheim auf einen Lastwagen aufgefahren, dabei wurden acht Menschen leicht verletzt. Darunter sind nach Auskunft der Polizei sechs Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unter den Verletzten sind auch der 49 Jahre alte Lastwagenfahrer und der 59 Jahre alte Busfahrer. Nach Auskunft der Polizei soll der Lastwagenfahrer gegen 13.15 Uhr von einem noch unbekannten Autofahrer in einem schwarzen VW Golf geschnitten worden sein, so dass er offensichtlich stark bremsen musste. In der Folge fuhr dem Lkw der dahinterfahrende Linienbus auf.

Zum Unfallzeitpunkt hatten sich im Bus 17 Fahrgäste befunden. Der Schaden liegt laut Polizei nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich, der Bus musste abgeschleppt werden. Die Nordstadtbrücke, welche aufgrund von Baumaßnahmen derzeit ohnehin nur in stadtauswärtige Richtung befahrbar ist, war während der Einsatzmaßnahmen komplett gesperrt. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit mehreren Kräften mit Einsatz.

Die Polizei bittet um Hinweise

Von dem genannten schwarzen VW Golf, der mit drei Personen besetzt gewesen sein soll, fehlt bislang noch jede Spur. Zeugen, die Hinweise auf dieses Fahrzeug oder dessen Insassen geben können oder den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231/1863111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.