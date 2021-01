Laut einer Pressemitteilung der Pforzheimer Polizei sind in den letzten zwei Wochen mehrere Brände im Pforzheimer Stadtteil Arlinger gelegt worden. Die Taten fanden jeweils in den frühen Morgenstunden statt. Personen sind bisher nicht zu Schaden gekommen. Die Polizei bittet nun nach Zeugenhinweisen.

Der erste Fall ereignete sich am vorletzten Freitag, gegen 1.30 Uhr, im Bereich des Alten Höhwegs. Hier entzündeten noch unbekannte Täter einen Wohnanhänger, welcher daraufhin vollständig ausbrannte.

Zudem brannte eine in der Nähe befindliche Hecke. Einen Tag später, gegen 4.45 Uhr, entfachten Unbekannte Feuer an mehreren Holzstapeln, welche auf einem Gartengrundstück an der Malschbachstraße gelagert waren.

Am vergangenen Wochenende brannten zwei Schuppen bei einer Schule an der Börthstraße. So setzten Unbekannte am Samstag, gegen 5 Uhr, einen der beiden Schuppen in Brand. Am Sonntag, gegen 3.30 Uhr, wurde sodann der andere Schuppen angezündet.

Durch die Taten entstand bisher Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Personen kamen nicht zu Schaden und wurden auch nicht gefährdet. Zur Aufklärung der Taten hat das Kriminalkommissariat Pforzheim die Ermittlungen übernommen.

Die polizeilichen Präsenzmaßnahmen wurden verstärkt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.