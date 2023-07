Nagold vor 59 Minuten

Brand in Tiefgarage in Nagold: Sachschaden in sechsstelliger Höhe

Ein Brand in einer Tiefgarage im Landkreis Calw hat nach ersten Schätzungen einen Sachschaden im Wert von mehreren Hunderttausend Euro verursacht. In der Nacht zum Samstag geriet in der Garage eines Mehrfamilienhauses in Nagold aus bislang unbekannter Ursache ein Auto in Brand, wie die Polizei mitteilte.