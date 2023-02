Pforzheim vor 2 Stunden

Bombardierung Pforzheim jährt sich: Polizei ist "gut auf den Einsatz vorbereitet"

Am Donnerstag, 23. Februar, jährt sich zum 78. Mal die Bombardierung der Stadt Pforzheim während des zweiten Weltkrieges. Anlässlich dazu wird es am Donnerstag eine Gedenkveranstaltung geben. Den Jahrestag am 23. Februar nutzen regelmäßig auch Rechtsextreme zu einem Fackelaufzug. In der der Vergangenheit kam es öfter zu Auseinandersetzungen. Die Polizei Pforzheim bittet in einer Pressemitteilung alle Teilnehmenden darum, "ihr Versammlungsrecht friedlich und ohne Gewalt auszuüben."