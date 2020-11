vor 4 Stunden Pforzheim Pforzheim: Betrunkener Vater soll Neunjährige geschlagen haben

Ein betrunkener 46-Jähriger soll in Pforzheim zunächst seine Tochter geschlagen und im Anschluss einen Polizisten verletzt haben. Der Mann habe viel Alkohol getrunken und im Laufe des Mittwochabends in seiner Wohnung herumgeschrien, teilte die Polizei am Donnerstag mit.