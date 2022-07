Pforzheim vor 2 Stunden

Pforzheim: Brückenbau bei der A8 dauert länger

Fehler an Betonbauteilen für eine Brücke über die Autobahn 8 bei Pforzheim könnten laut einem Medienbericht zu mehrmonatigen Verzögerungen führen. Beim Einheben der Fertigelemente in die Brückenlager habe man festgestellt, dass die Höhen der einzelnen Bauteile teils deutlich nicht zueinander passten, berichtete die «Pforzheimer Zeitung» (Samstag) unter Berufung auf die Autobahn GmbH des Bundes, die den A8-Ausbau verantwortet. Dort war am Samstag zunächst niemand für Nachfragen erreichbar.