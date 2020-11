vor 1 Stunde Pforzheim Beim Sex erwischt: Mann verprügelt Kontrahenten mit Eisenstange

Ein 21-Jähriger hat seine Freundin in Pforzheim beim Sex mit einem anderen Mann erwischt - und soll dann mit einer Eisenstange auf seinen Kontrahenten eingeprügelt haben. Das Opfer erlitt mehrere Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau wurde ebenfalls durch einen Schlag verletzt.