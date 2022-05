Pforzheim/Karlsruhe 22. April 2022, 13:02 Uhr

Aprilscherz läuft schief: Pforzheimer Lehrer will alle Schüler wegen "neuer Corona-Regeln" mit einem Stäbchen testen

Dass ein Pforzheimer Lehrer womöglich dem Aprilscherz eines Kollegen auf den Leim ging und alle Schüler einer Klasse mit nur noch einem Stäbchen auf Corona testen wollte, ist ein Fall für das Regierungspräsidium Karlsruhe geworden. Eine Sprecherin der Aufsichtsbehörde teilte am Freitag mit, nicht zuletzt wegen der Osterferien sei der Fall noch nicht aufgeklärt. Ab Mitte kommender Woche könne man voraussichtlich mehr Informationen geben. "Was wir jetzt schon sagen können ist, dass die Schulleitung mit allen Eltern der betroffenen Klasse in Kontakt stand und steht." Zuerst hatte die "Pforzheimer Zeitung" (Freitag) darüber berichtet.