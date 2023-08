Pforzheim vor 21 Minuten

Baby-Boom in Pforzheim: OB Peter Boch hält wenig von Betreuungs-Lockerungen

Baden-Württemberg ist in 44 Stadt- und Landkreise untergliedert. Nirgendwo kommen statistisch gesehen so viele Kinder auf eine Frau wie in Pforzheim. Das bedeutet enormen Betreuungsbedarf. Da könnten Lockerungsvorhaben aus Stuttgart dem OB doch gerade recht sein, oder?