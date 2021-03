vor 13 Stunden Pforzheim Autos brennen in Pforzheim aus: Polizei geht von Brandstiftung aus

Drei Autos sind in der Nacht zum Montag in einer Tiefgarage in Pforzheim zerstört worden - bei einem Feuer, das offenbar bewusst gelegt worden war. Man gehe derzeit von Brandstiftung aus, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe Hinweise, dass ein Brandbeschleuniger benutzt worden sei. Verletzt wurde niemand.