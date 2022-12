von (dpa)

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, geriet ein 59-Jähriger mit seinem Auto in einer Kurve aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Bus zusammen. Der Autofahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Im Bus waren 18 Menschen, sechs von ihnen wurden leicht verletzt. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.