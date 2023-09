Am späten Freitagnachmittag kam es auf der A8 bei Pforzheim Richtung Karlsruhe zu einem Auffahrunfall. Nach Informationen der Polizei Pforzheim erlitt der Fahrer eines Audi einen Schwindel und verringerte darauf die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs. Daraufhin fuhr ein LKW von hinten auf und schob den PKW in die Mittelplanke, dessen Fahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde. In der Folge kam es zu weiteren Auffahrunfällen.

Die mittlere und linke Fahrbahn wurden für mehrere Stunden gesperrt. Laut Polizei Pforzheim ging der Notruf gegen 17.40 Uhr ein, das letzte Fahrzeug wurde gegen 19.50 Uhr entlassen. Die Nassreinigung der beiden Fahrspuren dauerte bis nach 22 Uhr an. Im Zuge der Fahrbahnsperrungen staute es sich in Richtung Karlsruhe zwischenzeitlich auf bis zu zehn Kilometern.