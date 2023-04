Wie die Polizei in einer Mitteilung informiert, befuhr ein 41-jähriger VW-Fahrer die Bundesautobahn 8 von Karlsruhe in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord erkannte der Mann zu spät ein Stauende und fuhr einen Sattelzug auf.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde und durch die alarmierte Feuerwehr befreit werden musste. Ein Rettungswage brachte ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 62-Jährige Sattelzug-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.