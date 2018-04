vor 6 Stunden Pforzheim Zwei Verletzte bei Schlägerei: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung

In der Nacht zum Ostermontag kam es am Bahnhofplatz in Pforzheim zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen, wobei zwei Männer verletzt wurden. Die Polizei bittet in einer Pressemitteilung jetzt um Zeugenhinweise.