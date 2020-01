vor 1 Stunde Pforzheim Zu spät gesehen: Unfall mit drei Lkw auf der A8 bei Pforzheim - eine Person schwebt in Lebensgefahr

Am Dienstagnachmittag kam es auf der A8 zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Sattelzüge beteiligt waren. Die Autobahn war für rund eine Stunde vollgesperrt. Ein Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Das gibt die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt.