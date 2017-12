Ein 18-Jähriger ist am Mittwochmorgen in der Pforzheimer Tunnelstraße von einem bislang unbekannten Täter ausgeraubt worden. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Der 18-Jährige war laut Polizei gegen 6 Uhr zu Fuß auf der Tunnelstraße unterwegs, als eine männliche Person auf ihn zukam. Der Täter sprach ihn an und forderte den Geldbeutel und das Handy. "Als der 18-Jährige angab, kein Handy dabei zu haben, verlangte der Unbekannte seine hochwertige Armbanduhr", so die Polizei in einer Pressemitteilung. Das Opfer händigte dem Tatverdächtigen noch Bargeld aus, worauf sich dieser mit seiner Beute in Richtung Bahnhof davon machte.

Der Täter wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Zirka 1,70 Meter groß, stämmige Figur, vermutlich osteuropäische Herkunft. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli mit mehreren Kleidungsstücken darunter, eine dunkle Jogginghose und schwarze Sportschuhe mit weißem Sohlenabsatz. Zudem hatte er laut Polizei einen engen Schal bis unter die Augen gezogen und eine Kapuze aufgesetzt. Zeugen, insbesondere ein Fußgänger, der sich in der Nähe aufhielt, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721 939-5555, zu melden.