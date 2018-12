vor 5 Stunden Pforzheim Wegen überhöhter Geschwindigkeit: Gestohlener Wagen schleudert gegen fünf Bäume und Laternenmast

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit Aquaplaning ist am frühen Montagmorgen gegen 5.30 Uhr ein 3er BMW in der Eutinger Straße von der Fahrbahn abgekommen. Nach Angaben der Polizei Pforzheim war das Auto stadtauswärts unterwegs als er ins Schleudern geriet und im Anschluss mit fünf kleineren Straßenbäumen und einem Laternenmast kollidierte.